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РИА Новости

Мать осужденной в России за наркотики израильтянки просит Путина о помощи

17:40 22.10.2019
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Израильтянка Яффа Иссахар, чья дочь Наама осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков, решила обратиться лично к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании своей дочери, об этом она сообщила в интервью РИА Новости.
"После того, как Путин получил письмо от премьер-министра (Израиля Биньямина) Нетаньяху и от (президента Израиля Реувена) Ривлина, я тоже обратилась к нему с подобной просьбой. Может, он прислушается ко мне как к матери и освободит ее… Наказание она получила слишком суровое. И она уже провела там в заключении больше шести месяцев. Она просто летела из пункта А в пункт Б, не подумав, что ее путь лежит через Россию. Через транзитную зону, об этом просто не думаешь. Она не представляет ни для кого опасности, она не собиралась ввозить в эту страну запрещенные вещества. Моя последняя надежда - президент Путин и то, что моя страна вмешается в эту ситуацию" - сказала Яффа Иссахар.
Двадцатишестилетняя гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Последний раз Яффа Иссахар видела дочь 10 дней назад в тюрьме. Семья наняла нового адвоката, который сегодня должен был встретиться с израильтянкой.
"Он передаст ей от меня записку на английском, на иврите нельзя. Так мне сказал адвокат. И я писала ей на английском, попыталась рассказать, что происходит, что именно мы делаем, что мы прилагаем все усилия, чтобы она поскорее вернулась домой", - рассказала мать израильтянки.
Яффа Иссахар находится в России и пытается добиться освобождения дочери с момента ее ареста. Ни с кем из официальных лиц по этому поводу она не общалась, хотя надеется добиться такой встречи.
"Я пыталась связаться с кем-нибудь из российских официальных лиц. Но у меня пока ничего не вышло. Я не знаю, как это сделать. Если бы я могла, я бы обязательно попробовала" - заявила женщина.
Развернутая в Израиле кампания по освобождению Наамы, по мнению Яффы Иссахар, поможет обратить внимание политиков на судьбу ее дочери.
"Люди, которые стоят за этой кампанией, делают все для ее освобождения. Они оказывают давление. Я надеюсь, что это поможет. Некоторые говорят, что такое может произойти с каждым", - сказала мать осужденной израильтянки.
Яффа Иссахар также рассказала, что ее дочь очень надеется на помилование и уже думает о том, чем она будет заниматься в Израиле.
"У нее было много времени подумать об этом. Она инструктор по йоге, но сказала, что думает о множестве разных вариантов. Она еще даже не понимает, что случится, когда она вернется в Израиль. Про нее все будут знать. Это непросто. Возможно, она злится на меня и на свою подругу, как ее близкие, мы знаем о ней все. Но я уверена, что она все сделает правильно. У нее есть разные идеи на этот счет… Но сначала пусть вернется. Это главное сейчас", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин
14 октября, 13:35РИА Новости
Путину доложат о просьбе Ривлина помиловать израильтянку
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Наама ИссахарВладимир ПутинТель-АвивВ мире
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