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РИА Новости

Полиция проводит проверку из-за избиения журналиста в Крыму

17:35 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с избиением журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова, анализируются записи камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Ранее телеканал "Крым 24" сообщил, что их сотрудника в центре Симферополя избил мотоциклист, которому журналист сделал замечание за езду в пешеходной зоне. По данным телеканала, в результате удара по лицу у журналиста пошла кровь из носа, появились гематомы, позже врачи установили, что у Уварова выбита верхняя скуловая кость и ему необходима операция.
"По предварительной информации, инцидент произошел в результате бытового конфликта. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, анализируются видеозаписи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
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