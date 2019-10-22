Полиция проводит проверку из-за избиения журналиста в Крыму

Ранее телеканал "Крым 24" сообщил, что их сотрудника в центре Симферополя избил мотоциклист, которому журналист сделал замечание за езду в пешеходной зоне. По данным телеканала, в результате удара по лицу у журналиста пошла кровь из носа, появились гематомы, позже врачи установили, что у Уварова выбита верхняя скуловая кость и ему необходима операция.