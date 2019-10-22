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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Сочи начал работу оперативный штаб по проведению форума "Россия – Африка"

17:32 22.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Оперативный штаб по проведению форума "Россия – Африка" в Сочи начал круглосуточную работу и контроль за всеми городскими службами, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что в дни саммита и экономического форума "Россия – Африка" за жизнеобеспечением курорта следит городской оперативный штаб, который перешел на круглосуточный режим работы. Его сотрудники следят за бесперебойной работой всех ресурсоснабжающих организаций курорта. Мониторинговые группы проверяют работу общественного транспорта, санитарное состояние зон международного гостеприимства и дорог. Возглавляет оперативный штаб мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
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"Городской оперативный штаб сейчас выполняет функцию центра управления городом. Главная его задача – слаженная работа всех городских служб и оперативная реакция на сообщения об антисанитарии, происшествиях, возможных неблагоприятных погодных условиях, отключениях электроэнергии, ненадлежащей работе предприятия общественного питания. Это касается в том числе и сообщений от жителей нашего города - они не должны ощущать неудобств в связи с проведением саммита. Серьезных нареканий на сегодняшний день нет", - сказал Копайгородский.
Специалисты штаба контролируют работу средств размещений, где живут иностранные делегации, организаторы, волонтеры и обслуживающий персонал. Задействованы 19 сочинских отелей, загрузка которых в дни проведения саммита может достичь 100%.
Уточняется, что на усиленный режим работы перешли собственники муниципальных, региональных и федеральных автомобильных дорог. До 27 октября в дневное время на курорте действуют ограничения движения частного автотранспорта вокруг Олимпийского парка и большегрузов на всех федеральных дорогах.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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