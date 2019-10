Углекислый газ помогает рыбам пережить нехватку кислорода

Оказалось, что повышение CO 2 в низкокислородной среде делает морского окуня на 20 процентов более устойчивым к гипоксии по сравнению с условиями, когда содержания CO 2 оставалось постоянным. При росте концентрации CO 2 меняется химический состав крови рыбы. Это улучшает способность гемоглобина эритроцитов связывать кислород и доставлять его к тканям организма.