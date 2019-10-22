Зоопарки в Москве и Мадриде подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский зоопарк подписал меморандум о взаимопонимании с зоопарком Мадрида, сообщается на официальном портале зоопарка в столице России.

"В рамках Дней культуры Москвы в Испании прошла торжественная церемония подписания меморандума между Московским зоопарком и Зооаквариумом Мадрида. Этот документ призван укрепить отношения между зоопарками и открыть новые перспективы для их сотрудничества в разных областях", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что Московский зоопарк за последние три года наладил взаимоотношения с зоопарками Бангкока, Токио, Лимы, Мехико, Парижа, Лейпцига, Пекина и Ташкента.

"Укрепление международных контактов имеет большое значение и позволяет зоопарку активно развиваться и совершенствоваться, ориентируясь на позитивный опыт коллег", - сообщается на сайте зоопарка.

На сайте также отмечается, что другим важным событием в рамках Дней культуры Москвы в Испании стало открытие выставки, посвященной редким видам диких кошек. Главными героями экспозиции стали амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс и манул.