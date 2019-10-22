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РИА Новости

Зоопарки в Москве и Мадриде подписали меморандум о взаимопонимании

17:18 22.10.2019 (обновлено: 17:20 22.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский зоопарк подписал меморандум о взаимопонимании с зоопарком Мадрида, сообщается на официальном портале зоопарка в столице России.
"В рамках Дней культуры Москвы в Испании прошла торжественная церемония подписания меморандума между Московским зоопарком и Зооаквариумом Мадрида. Этот документ призван укрепить отношения между зоопарками и открыть новые перспективы для их сотрудничества в разных областях", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что Московский зоопарк за последние три года наладил взаимоотношения с зоопарками Бангкока, Токио, Лимы, Мехико, Парижа, Лейпцига, Пекина и Ташкента.
"Укрепление международных контактов имеет большое значение и позволяет зоопарку активно развиваться и совершенствоваться, ориентируясь на позитивный опыт коллег", - сообщается на сайте зоопарка.
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На сайте также отмечается, что другим важным событием в рамках Дней культуры Москвы в Испании стало открытие выставки, посвященной редким видам диких кошек. Главными героями экспозиции стали амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс и манул.
"На 18 экспозиционных панелях, оформленных в фирменном стиле нашего зоопарка, были представлены уникальные снимки амурских тигров, дальневосточных леопардов, манулов и снежных барсов. Все кадры были сделаны в зоопарке в разные годы, на них запечатлены животные, каждое из которых было знакомо нашим посетителям и нежно любимо ими", - говорится на сайте.
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