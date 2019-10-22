В Москве создадут каталог цифровых решений для промпредприятий

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы представит каталог цифровых решений для трансформации промышленных предприятий, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко.
"Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы регулярно проводит мониторинг потребностей предприятий. И на ближайшую перспективу мы запланировали создать каталог цифровых решений, потому что поняли, что есть проблемы с информированностью у промышленных компаний. Многие не знают, что на территории Москвы есть более 150 предприятий, которые создают и предлагают решения по цифровизации. Чтобы повысить осведомленность, мы решили сделать каталог и информировать предприятия о возможностях закупать цифровые технологии не за рубежом, а здесь, что сократит их затраты", - рассказала Кузменко.
Кроме того, по ее словам, на базе подведомственного учреждения департамента планируется проводить технический аудит предприятий и давать консультации, что необходимо сделать и какими средствами, чтобы поддержать мировую тенденцию по цифровизации.
"Цифровизация промышленных предприятий города позволяет интегрироваться в дальнейшем в более крупную экосистему с партнерами, выстраивать кооперационные цепочки. Многие предприятия инвестируют очень большие деньги в цифровую трансформацию, имеют успешные результаты. Общая тенденция - это повышение производительности труда, сокращение сроков вывода продукции на рынок, возможность индивидуализации производства под конкретный частный заказ, т.е. у предприятия повышается гибкость, открываются новые возможности", - подчеркнула замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.