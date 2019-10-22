Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T17:18Z
https://ria.ru/20191022/1560079217.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156007/89/1560078956_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_50cff56b708eb8e0bfdb660a5c975f0d.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве создадут каталог цифровых решений для промпредприятий

17:18 22.10.2019
51
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыЗаместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы представит каталог цифровых решений для трансформации промышленных предприятий, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко.

"Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы регулярно проводит мониторинг потребностей предприятий. И на ближайшую перспективу мы запланировали создать каталог цифровых решений, потому что поняли, что есть проблемы с информированностью у промышленных компаний. Многие не знают, что на территории Москвы есть более 150 предприятий, которые создают и предлагают решения по цифровизации. Чтобы повысить осведомленность, мы решили сделать каталог и информировать предприятия о возможностях закупать цифровые технологии не за рубежом, а здесь, что сократит их затраты", - рассказала Кузменко.

Кроме того, по ее словам, на базе подведомственного учреждения департамента планируется проводить технический аудит предприятий и давать консультации, что необходимо сделать и какими средствами, чтобы поддержать мировую тенденцию по цифровизации.
"Цифровизация промышленных предприятий города позволяет интегрироваться в дальнейшем в более крупную экосистему с партнерами, выстраивать кооперационные цепочки. Многие предприятия инвестируют очень большие деньги в цифровую трансформацию, имеют успешные результаты. Общая тенденция - это повышение производительности труда, сокращение сроков вывода продукции на рынок, возможность индивидуализации производства под конкретный частный заказ, т.е. у предприятия повышается гибкость, открываются новые возможности", - подчеркнула замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
8 октября, 14:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: московская промышленность — фундамент благополучия всего города
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
Рекомендуем
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Хромушин: Подмосковье может стать крупным кластером по переработке мусора
РИА
Новости
Парашют
В Ивановской области сосредоточат полный цикл производства парашютов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ждет внесения проекта для компенсации советских вкладов в 2020 году
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда не поддержал законопроект о внесудебном банкротстве граждан
Лента
новостей
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС: на форуме Россия – Африка оружейные сделки не планируются
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев ответил на мрачные прогнозы о применении инноваций
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган не поднимали тему новых поставок С-400, заявил Шугаев
Стенд компании Росатом
Росатом назначил нового главу своего стратегического предприятия ГХК
Работа робота на складе Amazon
Международный эксперт оценил перспективы переквалификации из-за технологий
Полигон Ядрово в Подмосковье
Вопрос выделения земли для полигона "Ядрово" рассмотрят в ближайшее время
Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время встречи. 7 сентября 2018
Медведев и премьер Узбекистана обсудят двусторонние отношения в "Сколково"
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Мост через реку Воронеж в Липецке
KUHN Group намерена вложить три миллиарда рублей в завод под Воронежем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния