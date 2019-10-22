В Москве создадут каталог цифровых решений для промпредприятий

"Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы регулярно проводит мониторинг потребностей предприятий. И на ближайшую перспективу мы запланировали создать каталог цифровых решений, потому что поняли, что есть проблемы с информированностью у промышленных компаний. Многие не знают, что на территории Москвы есть более 150 предприятий, которые создают и предлагают решения по цифровизации. Чтобы повысить осведомленность, мы решили сделать каталог и информировать предприятия о возможностях закупать цифровые технологии не за рубежом, а здесь, что сократит их затраты", - рассказала Кузменко.