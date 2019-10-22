Три пункта приема крупногабаритного мусора появятся в Подмосковье

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Три пункта приема крупногабаритного мусора появятся в Московской области до конца 2019 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Пункты приема крупногабаритного мусора в этом году запускаются в виде проекта в трех муниципальных образованиях – Балашиха, Долгопрудный и Дмитровский. Дальше будем опираться на результаты пилотного проекта", - сказал Хромушин.

По его словам площадки для приема крупногабаритного мусора получат название Recyle Depo. Площадь таких пунктов приема составит от 0,5 до 2 гектаров, на которых будут расположены контейнеры для приема мебели, бытовой техники, батареек и других классов крупногабаритных отходов.