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РИА Новости
Новости Подмосковья

Три пункта приема крупногабаритного мусора появятся в Подмосковье

17:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил МокрушинСортировка мусора
Сортировка мусора
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Три пункта приема крупногабаритного мусора появятся в Московской области до конца 2019 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Пункты приема крупногабаритного мусора в этом году запускаются в виде проекта в трех муниципальных образованиях – Балашиха, Долгопрудный и Дмитровский. Дальше будем опираться на результаты пилотного проекта", - сказал Хромушин.

По его словам площадки для приема крупногабаритного мусора получат название Recyle Depo. Площадь таких пунктов приема составит от 0,5 до 2 гектаров, на которых будут расположены контейнеры для приема мебели, бытовой техники, батареек и других классов крупногабаритных отходов.
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