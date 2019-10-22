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РИА Новости

В мониторинговом центре при СПЧ проверят соблюдение прав СМИ в регионах

17:13 22.10.2019
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© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мониторинговый центр по свободе информации при профильной комиссии СПЧ проверит соблюдение прав журналистов в регионах и создаст визуальную "Карту настроений СМИ", в которой наглядно будет видно положение СМИ в каждом регионе России, рассказал РИА Новости руководитель центра Александр Алымов.
По его словам, предположительно, карта появится в январе будущего года.
"Мы решили действовать на опережение - не ждать, когда уже что-то случится и когда к нам в центр обратятся уже по факту существующего нарушения, когда уже приходится тушить этот "пожар конфликта". Поэтому мы придумали проект "Карта настроений СМИ". Будет анкета, которую мы рассылаем в региональные редакции, то есть в каждом регионе мы выбираем примерно 5-6 редакций разноплановых: и государственные СМИ, и негосударственные СМИ, разные. И всем им отправляем эту анкету и просим ее заполнить. В этой анкете они могут отметить, как они ощущают, какое вообще отношение к СМИ в регионе, какие нарушения встречаются. Полностью нам рассказывают о ситуации в их регионе и их взгляд", - сказал Алымов.
Руководитель центра добавил, что по итогам анализа полученных результатов планируется создать виртуальную карту, на которой будет визуально отражена ситуация со СМИ в каждом из регионов: какая "температура отношений" журналистов с местной властью и какие чаще всего проблемы там встречаются. Уточняется, что выяснение причин каждого отдельного нарушения проходит вместе с федеральным союзом журналистов и региональными редакциями федеральных СМИ.
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На сегодняшний день, по данным Алымова, наиболее частым нарушением при работе со СМИ становится отказ в аккредитации, что полностью противоречит закону о СМИ. Так, помимо виртуальной карты, мониторинговый центр по итогам анализа полученных из регионов данных создаст информационную брошюру для журналистов, в которой будут отражены основные действия при нарушении их прав.
"Когда мы выявим, что у нас существуют 10 самых актуальных нарушений, которые происходят со СМИ, мы изготовим брошюру, в которую по каждому нарушению, по каждому вопросу дадим понятное, четкое разъяснение - как журналисты могут свои права отстаивать, куда стоит написать, как правильно составить заявки, кому стоит пожаловаться, если ситуация дошла до конфликтной точки", - добавил Алымов.
Он подчеркнул, что работа по сбору данных уже началась, ее планируется завершить в декабре этого года. Сама же карта, по оценкам руководителя, скорее всего появится в январе 2020 года.
"Она будет виртуальная. Размещена в интернете. Мы ее будем рассылать и в СМИ, и, я думаю, разместим на сайте СПЧ, и, собственно говоря, она будет всем доступна, и каждый сможет ее посмотреть. Брошюры также можно будет скачать", - заключил руководитель центра.
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