Медведев и премьер Узбекистана обсудят двусторонние отношения в "Сколково"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник проводят встречу на полях форума "Открытые инновации" в "Сколково".
"Я сердечно еще раз вас приветствую, спасибо, что приехали на "Открытые инновации". Это возможность пообсуждать и наши двусторонние отношения", - обратился Медведев к Арипову в начале встречи.
До этого глава российского правительства провел встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, который также участвовал ранее во вторник в пленарном заседании форума. Позднее премьер-министры РФ, Белоруссии и Узбекистана, а также председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян примут участие в неформальном ужине.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.