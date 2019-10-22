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РИА Новости

Медведев и премьер Узбекистана обсудят двусторонние отношения в "Сколково"

16:45 22.10.2019 (обновлено: 17:28 22.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время встречи. 7 сентября 2018
Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время встречи. 7 сентября 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник проводят встречу на полях форума "Открытые инновации" в "Сколково".
"Я сердечно еще раз вас приветствую, спасибо, что приехали на "Открытые инновации". Это возможность пообсуждать и наши двусторонние отношения", - обратился Медведев к Арипову в начале встречи.
До этого глава российского правительства провел встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, который также участвовал ранее во вторник в пленарном заседании форума. Позднее премьер-министры РФ, Белоруссии и Узбекистана, а также председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян примут участие в неформальном ужине.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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Абдулла АриповДмитрий МедведевУзбекистанЭкономика
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