В Нижнем Новгороде полицейского арестовали по делу об избиении задержанного

Межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" 3 октября рассказала про нижегородца Игоря Крайнова, утверждающего, что сотрудники отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков избили его при задержании и положили пакетик с наркотическими веществами в задний карман его джинсов. Юристы "Комитета" сообщили об этом в Следственный комитет, приобщив имеющуюся видеозапись. По заявлению Крайнова об избиении его сотрудниками полиции СК возбудил уголовное дело по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Пятнадцатого октября двое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду Евгений Соколов и Алексей Иванов были задержаны, 16 октября по решению Нижегородского районного суда они помещены под стражу на срок 1 месяц 24 дня.