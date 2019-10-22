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РИА Новости

В Нижнем Новгороде полицейского арестовали по делу об избиении задержанного

16:43 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Еще один сотрудник полиции, подозреваемый в превышении должностных полномочий, задержан в Нижнем Новгороде по делу об избиении местного жителя, которому якобы подбросили наркотики, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" 3 октября рассказала про нижегородца Игоря Крайнова, утверждающего, что сотрудники отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков избили его при задержании и положили пакетик с наркотическими веществами в задний карман его джинсов. Юристы "Комитета" сообщили об этом в Следственный комитет, приобщив имеющуюся видеозапись. По заявлению Крайнова об избиении его сотрудниками полиции СК возбудил уголовное дело по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Пятнадцатого октября двое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду Евгений Соколов и Алексей Иванов были задержаны, 16 октября по решению Нижегородского районного суда они помещены под стражу на срок 1 месяц 24 дня.
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"Двадцать первого октября в качестве подозреваемого задержан еще один полицейский. Вину по предъявленному обвинению он не признал. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее руководство ГУМВД России по Нижегородской области назначило проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента. По данным полиции, 12 сентября был задержан мужчина в состоянии опьянения, у которого обнаружили более трех граммов наркотического средства, ранее он привлекался к ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".
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