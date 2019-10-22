Глава ФСВТС: на форуме Россия – Африка оружейные сделки не планируются

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Подписания контрактов на поставки российского оружия в страны Африки на саммите Россия – Африка, который стартует в Сочи в среду, не ожидается, однако его гости смогут ознакомиться с образцами военной техники, сообщил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.

"Нет, пока нет, такой цели не стоит, специально ничего не подгоняли. Форум все-таки посвящен общим проблемам двустороннего взаимодействия. Но выставка (российских вооружений - ред.) будет", - сказал он.