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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава ФСВТС: на форуме Россия – Африка оружейные сделки не планируются

16:43 22.10.2019 (обновлено: 17:14 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Подписания контрактов на поставки российского оружия в страны Африки на саммите Россия – Африка, который стартует в Сочи в среду, не ожидается, однако его гости смогут ознакомиться с образцами военной техники, сообщил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.
"Нет, пока нет, такой цели не стоит, специально ничего не подгоняли. Форум все-таки посвящен общим проблемам двустороннего взаимодействия. Но выставка (российских вооружений - ред.) будет", - сказал он.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАфрикаРоссияЭкономика
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