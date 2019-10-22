Путин и Эрдоган не поднимали тему новых поставок С-400, заявил Шугаев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Вопрос новых контрактов на поставки в Турцию ракетных комплексов С-400 не поднимался на переговорах Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, однако в целом данная тема находится "в развитии", заявил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас тема С-400, будем говорить, такая, в развитии, поэтому посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Шугаев. В ответ на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о новых контрактах, он сказал, что "тема С-400 продолжается".