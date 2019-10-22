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РИА Новости

Путин и Эрдоган не поднимали тему новых поставок С-400, заявил Шугаев

16:37 22.10.2019 (обновлено: 17:05 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Вопрос новых контрактов на поставки в Турцию ракетных комплексов С-400 не поднимался на переговорах Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, однако в целом данная тема находится "в развитии", заявил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.
"Не обсуждали", - сказал Шугаев в ответ на соответствующий вопрос.
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"У нас тема С-400, будем говорить, такая, в развитии, поэтому посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Шугаев. В ответ на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о новых контрактах, он сказал, что "тема С-400 продолжается".
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С-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЭкономика
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