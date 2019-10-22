Останки двух баз арктической экспедиции Болдуина могут уйти под воду

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Две базы экспедиций Ивлина Болдуина в Арктику, останки которых обнаружены на архипелаге Земля Франца-Иосифа, могут уйти под воду из-за разрушения вечной мерзлоты, заявил командир поискового отряда Северного флота Денис Крец во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

"Море и время продолжают разрушать берег, на котором находятся останки лагеря экспедиции... Экспедиция Ивлина Болдуина (1899 год - ред.) на острове Алджера на мысе Пологий и его же экспедиция в районе мыса Овчинникова на острове Грили. Постепенное смещение ледников, вытаивание ледников высвобождает вечную мерзлоту, поэтому выветривание и эрозия становится весомой и все это (останки депо) сползает к морю", - сказал Крец.

Он также отметил, что таяние позволяет обнаруживать новые историко-культурные находки.