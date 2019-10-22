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РИА Новости
Калужская область

Артамонов призвал молодых управленцев участвовать в "Лидерах России"

16:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который является наставником Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", пригласил активных жителей региона к участию в конкурсе в 2020 году, сообщило областное правительство.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
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Старт третьему сезону конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнится тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.
Калужский губернатор является одним из наставников конкурса. Артамонов убежден, что работа в проекте позволит молодым людям не только получить новые знания, реализовать личные цели и амбиции, развить управленческие компетенции, но и принести реальную пользу стране.
"У вас появится возможность заниматься делами, имеющими большую общественную значимость. Уверен, что каждого из вас ждет успех. Ведь активных, мотивированных на результат людей нам очень не хватает в самых разных сферах жизни", - приводит пресс-служба обращение Артамонова к потенциальным участникам конкурса.
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В прошлом сезоне на проект "Лидеры России" поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Из них более 1,3 тысячи заявок - из Калужской области.
"Более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей двух предыдущих сезонов конкурса получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях", - говорится в сообщении правительства региона.
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Калужская область"Лидеры России"Анатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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