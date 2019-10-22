В Хабаровском крае закроют более 10 убыточных котельных за три года

ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Власти Хабаровского края в ближайшие три года планируют заменить 12 убыточных котельных, работающих на дизельном топливе и мазуте, более эффективными газовыми и угольными котельными, сообщает правительство региона во вторник.

"В Хабаровском крае наметили планы по оптимизации отопительного комплекса. В ближайшие три года в регионе закроют 12 убыточных котельных, работающих на жидком топливе. Их заменят более эффективными мощностями, где для выработки тепла будут использовать уголь или газ. Специалисты уже подсчитали, что экономический эффект от такого решения превысит 800 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие этой группы котельных сократит потребление топлива на 56,1 тысячу тонн, кроме того, не нужно будет отплачивать его доставку в отдаленные районы.

"В этом году уже начались предпроектные работы по котельным, работающим на дизельном топливе, в поселках Переяславка района имени Лазо и Многовершинный в Николаевском районе. В частности, в Переяславке котельная перейдет на природный газ. В 2020 году завершится строительство Советско-Гаванской ТЭЦ, после чего будет закрыто сразу 8 местных котельных, 5 из которых сейчас работают на мазуте", - говорится в сообщении.