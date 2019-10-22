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РИА Новости

В МИД Эритреи считают, что тоже должны получить Нобелевскую премию мира

16:06 22.10.2019
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© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии
© AP Photo / Patrick Semansky
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Эритрея не завидует Нобелевской премии, доставшейся премьер-министру соседней Эфиопии, но считает, что ее надо было дать и эритрейскому лидеру, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской страны Осман Салех Мохаммед.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
11 октября, 15:25РИА Новости
Премьер-министр Эфиопии назвал свою Нобелевку наградой для всей Африки
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"Нельзя аплодировать одной рукой, и мира тоже нельзя достичь только одной стороной. Мира можно достичь только двумя лидерами. И они должны были отдать Нобелевскую премию мира двум главам государств и правительств", - сказал в связи с этим Мохаммед, прибывший в Сочи на саммит Россия-Африка.
"Мы не завидуем господину Абию за то, что он получил Нобелевскую премию, но думаю, что со стороны международного сообщества было абсолютно неправильно не дать ее и нашему президенту, ведь мира удалось достичь благодаря обоим лидерам", - добавил эритрейский министр.
Первый саммит Россия - Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители более 50 государств континента. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Нобелевская премия мираАфрикаЭритреяЭфиопияВ мире
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