В МИД Эритреи считают, что тоже должны получить Нобелевскую премию мира

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Эритрея не завидует Нобелевской премии, доставшейся премьер-министру соседней Эфиопии, но считает, что ее надо было дать и эритрейскому лидеру, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской страны Осман Салех Мохаммед.

Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

"Нельзя аплодировать одной рукой, и мира тоже нельзя достичь только одной стороной. Мира можно достичь только двумя лидерами. И они должны были отдать Нобелевскую премию мира двум главам государств и правительств", - сказал в связи с этим Мохаммед, прибывший в Сочи на саммит Россия-Африка.

"Мы не завидуем господину Абию за то, что он получил Нобелевскую премию, но думаю, что со стороны международного сообщества было абсолютно неправильно не дать ее и нашему президенту, ведь мира удалось достичь благодаря обоим лидерам", - добавил эритрейский министр.