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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 7,7%

16:04 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Группа "Русгидро" в январе-сентябре снизила выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,888 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
Выработка Богучанской ГЭС в январе-сентябре выросла на 14,6%, до 11,79 миллиарда кВт.ч., в третьем квартале - на 7,4%, до 4,43 кВт.ч.
Суммарная выработка электроэнергии по группе в третьем квартале выросла на 3,3% в годовом выражении, составив 33,295 миллиарда кВт.ч.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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