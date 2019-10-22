"Русгидро" за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 7,7%

Стенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Группа "Русгидро" в январе-сентябре снизила выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,888 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.

Выработка Богучанской ГЭС в январе-сентябре выросла на 14,6%, до 11,79 миллиарда кВт.ч., в третьем квартале - на 7,4%, до 4,43 кВт.ч.

Суммарная выработка электроэнергии по группе в третьем квартале выросла на 3,3% в годовом выражении, составив 33,295 миллиарда кВт.ч.