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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении двух БПЛА силовиков в Донбассе за сутки

16:02 22.10.2019
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© Фото : официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиУкраинский беспилотник
Украинский беспилотник
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной Республики
Украинский беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении за минувшие сутки двух беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в Донбассе.
"Подразделения ПВО ДНР продолжают эффективно обеспечивать безопасность республики от угроз противника с воздуха. В результате умелых действий враг потерял сразу два беспилотных летательных аппарата", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Он пояснил, что один из беспилотных летательных аппаратов типа "Мэвик" был уничтожен на юге республики в районе населенного пункта Коминтерново в момент корректировки огня. Второй был обнаружен в небе в районе участка разведения сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское. Он упал на минное поле.
"Наши наблюдатели стали свидетелями, как один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники, но его постигла неудача - прогремел взрыв. В результате подрыва на противопехотной мине боевик 128-й бригады (украинских силовиков - ред.) был в тяжелом состоянии доставлен в лечебное заведение населенного пункта Волноваха", - добавил представитель ведомства.
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