В ДНР заявили об уничтожении двух БПЛА силовиков в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении за минувшие сутки двух беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в Донбассе.

Он пояснил, что один из беспилотных летательных аппаратов типа "Мэвик" был уничтожен на юге республики в районе населенного пункта Коминтерново в момент корректировки огня. Второй был обнаружен в небе в районе участка разведения сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское. Он упал на минное поле.