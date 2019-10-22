В России более трех тысяч человек осудили за вред экологии с начала года

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские суды за первую половину этого года вынесли обвинительные приговоры более 3 тысячам человек за вред экологии, сказано в статистике судебного департамента при Верховном суде РФ.

Там указано, что за шесть месяцев осуждены 3110 человек и пятеро оправданы.

Большая часть преступлений касается незаконной охоты и рыбалки. Так, 840 человек осуждены за незаконный вылов водных биологических ресурсов, 188 человек - за незаконную охоту, 145 - за добычу и продажу краснокнижных видов животных. Почти 1800 человек оказалась на скамье подсудимых за незаконную вырубку деревьев и кустарников, 17 - за неосторожное обращение с огнем, из-за которого случился лесной пожар, один - за поджог.