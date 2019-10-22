Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:59Z
https://ria.ru/20191022/1560074964.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155979/94/1559799458_0:137:3153:1911_1036x0_80_0_0_88f0bede9510e84824f222b44a53156c.jpg
РИА Новости

В России более трех тысяч человек осудили за вред экологии с начала года

15:59 22.10.2019
146
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанк Москва
 Москва
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские суды за первую половину этого года вынесли обвинительные приговоры более 3 тысячам человек за вред экологии, сказано в статистике судебного департамента при Верховном суде РФ.
Там указано, что за шесть месяцев осуждены 3110 человек и пятеро оправданы.
Полигон промышленных отходов
Вчера, 15:25РИА Новости
Правительство узаконило создание системы учета опасных промотходов
Большая часть преступлений касается незаконной охоты и рыбалки. Так, 840 человек осуждены за незаконный вылов водных биологических ресурсов, 188 человек - за незаконную охоту, 145 - за добычу и продажу краснокнижных видов животных. Почти 1800 человек оказалась на скамье подсудимых за незаконную вырубку деревьев и кустарников, 17 - за неосторожное обращение с огнем, из-за которого случился лесной пожар, один - за поджог.
В списке есть также приговоры за загрязнение воды и атмосферы, порчу земли.
500002
Обсудить 1
Новости - ЭкологияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Особое внимание предпринимателей и СМИ вызвала видеоконференция с участием американского инженера и предпринимателя Илона Маска, основателя компаний Tesla и Space X.
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в бизнес-форуме на Кубани
РИА
Новости
Лисица, пойманная на территории Нижегородского кремля
На территории Нижегородского кремля поймали лису
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах
Работа районной ветеринарной станции
В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления
Лента
новостей
Собака породы алабай
Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак
Молодожены запускают воздушные шары
Калининградские депутаты призвали отказаться от запуска воздушных шаров
Российский павильон впервые представлен на Industrial Transformation
Прокуратура
Директор психинтерната под Курском отправлял пациентов работать на знакомых
Здание Московского городского суда
В Мосгорсуд направили дело банды, убившей в столице девять человек
Школьная столовая
Регионы начали бороться с практикой "разных столов" в школьных столовых
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Зал судебных заседаний
Фигурант дела об избиении Кашина получил срок за похищение бизнесмена
Полигон промышленных отходов
Правительство узаконило создание системы учета опасных промотходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния