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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Проекты Якутии по космонавтике получат федеральную поддержку

15:57 22.10.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Проекты Якутии по космонавтике получат федеральную поддержку, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Региональные проекты по космонавтике получат поддержку федерального центра. Об этом договорились в ходе рабочей встречи глава Якутии Айсен Николаев и начальник научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов", - говорится в сообщении.
Речь идет о программе дополнительного образования аэрокосмической направленности "Старт в космос!". Программа инициирована доцентом Московского авиационного института Саргыланой Захаровой. По итогам дистанционной олимпиады по физике и математике, по истории авиации и космонавтики были отобраны 40 юных якутян. Школьники провели каникулы в летнем лагере "Старт в Космос!" в Амгинском районе.
"Стало известно, что победители конкурса посетят "Звездный городок" и центр подготовки космонавтов в Москве", - отмечает пресс-служба.
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Глава региона отметил, что школьное движение в Якутии по космонавтике достаточно развито. "У нас даже есть музей космонавтики и авиации в селе Дюпсюн Усть-Алданского района. Дети на очень серьезном уровне занимаются этим вопросом, принимают участие во многих российских конкурсах и олимпиадах. Сегодня очень важно развивать программу развития аэрокосмического образования, подготовки инженерных кадров для этой отрасли, развивать интерес якутян к науке, космосу с ранних лет", – сказал он.
Стороны также обсудили участие якутян в открытом отборе кандидатов в отряд космонавтов.
"Мы уже в третий раз проводим открытый набор в отряд космонавтов. Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе. На сайте центра подготовки размещены все необходимые материалы. Надеюсь, что от Якутии на этот раз тоже будут кандидаты", – отметил Власов.

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