В Осаке люди выстроились в очереди за памятными билетами на метро

Билеты продавались в комплекте по 5 штук – 2 взрослых и 3 детских по цене 1 тысячи иен (около 9 долларов). Желающих приобрести памятные билеты, украшенные изображением фениксов и символом императорского дома – хризантемой, оказалось так много, что в кассу выстроились очереди по 100-150 человек.

Всего выпущено 5 тысяч комплектов, как ожидается, их продажа в среду состоится еще на двух станциях метро Осаки.

Во вторник состоялась церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито. Ее смысл состоял в том, что монарх сообщает о своем восшествии на трон сначала в храме богам и предкам в синтоистских святилищах, а затем подданным и гостям во дворце. Он также произносит тронную речь и получает поздравления от премьер-министра страны. В начале ноября состоится торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле по улицам Токио.