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РИА Новости

В Осаке люди выстроились в очереди за памятными билетами на метро

15:51 22.10.2019
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© РИА Новости / Плясункова ЕкатеринаОсака
Осака
© РИА Новости / Плясункова Екатерина
Осака. Архивное фото
ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Метро японского города Осака выпустило памятные билеты в честь прошедшей во вторник церемонии провозглашения нового императора Нарухито, сообщила местная телекомпания Kansai Television Co. Ltd.
Билеты продавались в комплекте по 5 штук – 2 взрослых и 3 детских по цене 1 тысячи иен (около 9 долларов). Желающих приобрести памятные билеты, украшенные изображением фениксов и символом императорского дома – хризантемой, оказалось так много, что в кассу выстроились очереди по 100-150 человек.
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Всего выпущено 5 тысяч комплектов, как ожидается, их продажа в среду состоится еще на двух станциях метро Осаки.
Во вторник состоялась церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито. Ее смысл состоял в том, что монарх сообщает о своем восшествии на трон сначала в храме богам и предкам в синтоистских святилищах, а затем подданным и гостям во дворце. Он также произносит тронную речь и получает поздравления от премьер-министра страны. В начале ноября состоится торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле по улицам Токио.
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