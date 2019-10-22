Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:42Z
https://ria.ru/20191022/1560073849.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:712:3000:2400_1036x0_80_0_0_fd63320ba36b6e5f243891572cddef31.jpg
РИА Новости

Всемирный банк готов обсуждать поставки туркменского газа в Европу

15:42 22.10.2019
718
© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
АШХАБАД, 22 окт - РИА Новости. Всемирный банк готов обсуждать с Туркменией поставки природного газа в Европу, заявил во вторник в Ашхабаде главный эксперт по нефти и газу Всемирного банка Александр Хуурдеман.
Выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2019", он отметил, что Туркмения занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире, и основную часть добываемого топлива поставляет в Китай.
По словам Хуурдемана, недавно возобновились поставки туркменского природного газа в Россию, но они остаются на исторически низких уровнях.
Эксперт также подчеркнул, что поставки туркменского газа в Европу обсуждались много раз, однако никогда не осуществлялись. При этом, Хуудерман отметил, что с подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия и завершением работ по созданию в 2020 году Южного газового коридора, поставки туркменского газа в ЕС становятся близкими к реальности.
"Мы готовы к обсуждению с туркменской стороной вопроса поставок природного газа в Европу", - сказал эксперт Всемирного банка.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
61600110
Обсудить 0
Всемирный банкТуркменияЕвропаЭкономика
Рекомендуем
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Новак заявил о снижении активности добычи сланцевой нефти в США
РИА
Новости
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак
Добыча нефти
В Эквадоре восстановили объем производства нефти
Лента
новостей
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Нейтральная зона между ЛНР и Украиной близ населенного пункта Золотое
В ЛНР заявили, что Киев за три года занял почти весь участок отвода сил
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния