В ЛНР заявили, что Киев за три года занял почти весь участок отвода сил

ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил журналистам уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Киев в качестве условия разведения заявляет о необходимости сохранения режима тишины в течение семи дней. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в оборудовании позиций на участке разведения сил у Золотого и размещении вооружения в этом районе.

"С украинской стороны подразделения не только возвратились на те рубежи, где они находились до выполнения разведения, но и продвинулись в значительной степени вперед… Реальная обстановка отражена в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В течение сентября - октября до начала выполнения плана-графика СММ ОБСЕ зафиксировала 675 метров новых траншей, вырытых на участке разведения сил и средств в Золотом", - заявил Дейнего.

Он напомнил, что на этом участке удалось провести отвод сил и средств 1 октября 2016 года, "спустя несколько дней после подписания Рамочного решения (о разведении сил и средств в Донбассе)". "И за это время, за три года, Украина скатилась до того, что практически полностью взяла под эффективный контроль территорию участка разведения сил и средств", – сказал полпред ЛНР.

По словам Дейнего, украинские силовики обязаны устранить эти нарушения до возобновления отвода сил на этом участке, однако миссия ОБСЕ фиксирует сооружение новых траншей на их позициях. "После 7 октября в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано порядка 50 метров новых траншей, уже вырытых после того, как Украина сорвала выполнение этого плана-графика", - добавил полпред ЛНР.