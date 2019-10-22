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РИА Новости

В ЛНР заявили, что Киев за три года занял почти весь участок отвода сил

15:38 22.10.2019
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© РИА НовостиНейтральная зона между ЛНР и Украиной близ населенного пункта Золотое
Нейтральная зона между ЛНР и Украиной близ населенного пункта Золотое
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил журналистам уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
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На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Киев в качестве условия разведения заявляет о необходимости сохранения режима тишины в течение семи дней. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в оборудовании позиций на участке разведения сил у Золотого и размещении вооружения в этом районе.
"С украинской стороны подразделения не только возвратились на те рубежи, где они находились до выполнения разведения, но и продвинулись в значительной степени вперед… Реальная обстановка отражена в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В течение сентября - октября до начала выполнения плана-графика СММ ОБСЕ зафиксировала 675 метров новых траншей, вырытых на участке разведения сил и средств в Золотом", - заявил Дейнего.
Он напомнил, что на этом участке удалось провести отвод сил и средств 1 октября 2016 года, "спустя несколько дней после подписания Рамочного решения (о разведении сил и средств в Донбассе)". "И за это время, за три года, Украина скатилась до того, что практически полностью взяла под эффективный контроль территорию участка разведения сил и средств", – сказал полпред ЛНР.
По словам Дейнего, украинские силовики обязаны устранить эти нарушения до возобновления отвода сил на этом участке, однако миссия ОБСЕ фиксирует сооружение новых траншей на их позициях. "После 7 октября в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано порядка 50 метров новых траншей, уже вырытых после того, как Украина сорвала выполнение этого плана-графика", - добавил полпред ЛНР.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
17 октября, 18:51РИА Новости
Лукашевич рассказал, что необходимо для отвода сил в Петровском и Золотом
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРОБСЕВладислав ДейнегоЛуганскУкраина
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