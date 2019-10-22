Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:31Z
https://ria.ru/20191022/1560072994.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155839/26/1558392614_0:295:3072:2023_1036x0_80_0_0_e315eb08ac95f31f44e0ecac99406657.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Выведенные из Сирии войска США не останутся в Ираке, заявил глава Пентагона

15:31 22.10.2019
552
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ДОХА, 22 окт - РИА Новости. США намерены вернуть выведенные из Сирии американские войска домой, а не оставлять их в Ираке, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер во время визита в Саудовскую Аравию.
"Наша цель - вернуть выведенные из Сирии американские войска в США, а не оставлять их в Ираке на долгий срок", - сказал Эспер. Его слова цитирует телеканал "Аль-Арабия".
Он отметил, что обсудит этот вопрос с министром обороны Ирака в среду.
Командование ВС Ирака ранее выпустило заявление, что выведенные из Сирии в Ирак американские войска получили разрешение от властей Иракского Курдистана на временное размещение на территории Ирака, чтобы оттуда покинуть страну. Иракские военные потребовали от американцев покинуть территорию страны.
Ранее Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 октября, 00:07РИА Новости
Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны
1390000
Обсудить 1
Война в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны СШАСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
РИА
Новости
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган побеседовали в формате тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Лента
новостей
Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
Акция протеста в Барселоне
Глава Каталонии призвал Мадрид начать диалог без предварительных условий
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк готов обсуждать поставки туркменского газа в Европу
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
Мария Бутина
Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США
Президент Боливии Эво Моралес
Эксперт прокомментировал победу Моралеса на выборах в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния