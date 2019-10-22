Выведенные из Сирии войска США не останутся в Ираке, заявил глава Пентагона

ДОХА, 22 окт - РИА Новости. США намерены вернуть выведенные из Сирии американские войска домой, а не оставлять их в Ираке, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер во время визита в Саудовскую Аравию.
"Наша цель - вернуть выведенные из Сирии американские войска в США, а не оставлять их в Ираке на долгий срок", - сказал Эспер. Его слова цитирует телеканал "Аль-Арабия".
Он отметил, что обсудит этот вопрос с министром обороны Ирака в среду.
Командование ВС Ирака ранее выпустило заявление, что выведенные из Сирии в Ирак американские войска получили разрешение от властей Иракского Курдистана на временное размещение на территории Ирака, чтобы оттуда покинуть страну. Иракские военные потребовали от американцев покинуть территорию страны.
Ранее Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.