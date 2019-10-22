Выведенные из Сирии войска США не останутся в Ираке, заявил глава Пентагона

ДОХА, 22 окт - РИА Новости. США намерены вернуть выведенные из Сирии американские войска домой, а не оставлять их в Ираке, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер во время визита в Саудовскую Аравию.

"Наша цель - вернуть выведенные из Сирии американские войска в США, а не оставлять их в Ираке на долгий срок", - сказал Эспер. Его слова цитирует телеканал "Аль-Арабия"

Он отметил, что обсудит этот вопрос с министром обороны Ирака в среду.

Командование ВС Ирака ранее выпустило заявление, что выведенные из Сирии в Ирак американские войска получили разрешение от властей Иракского Курдистана на временное размещение на территории Ирака, чтобы оттуда покинуть страну. Иракские военные потребовали от американцев покинуть территорию страны.