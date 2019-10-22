В результате взрыва газового баллона в ЯНАО пострадал человек

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Взрыв газового баллона привел к обрушению и частичному разрушению гаражей в городе Лабытнанги, пострадал один человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по ЯНАО.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что в одном из гаражей произошел взрыв, который разрушил три бокса, еще два оказались частично повреждены. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. Предполагалось, что взорвался газовый баллон.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, информация об инциденте поступила в местную службу спасения в 15.20 (13.20 мск).

"На момент прибытия (пожарных) уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара", - отметили в ведомстве.

Спасателям на локализацию огня понадобилось около получаса, площадь возгорания составила не менее 100 квадратных метров.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Огнем повреждено три гаража и два гаража частично... На данный момент идет работа по полной ликвидации пожара", - заявили в МЧС, добавив, что специалисты выясняют все причины случившегося.