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РИА Новости

В результате взрыва газового баллона в ЯНАО пострадал человек

15:28 22.10.2019 (обновлено: 15:33 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Взрыв газового баллона привел к обрушению и частичному разрушению гаражей в городе Лабытнанги, пострадал один человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по ЯНАО.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что в одном из гаражей произошел взрыв, который разрушил три бокса, еще два оказались частично повреждены. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. Предполагалось, что взорвался газовый баллон.
Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, информация об инциденте поступила в местную службу спасения в 15.20 (13.20 мск).
"На момент прибытия (пожарных) уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара", - отметили в ведомстве.
Спасателям на локализацию огня понадобилось около получаса, площадь возгорания составила не менее 100 квадратных метров.
"По предварительной информации, пострадал один человек. Огнем повреждено три гаража и два гаража частично... На данный момент идет работа по полной ликвидации пожара", - заявили в МЧС, добавив, что специалисты выясняют все причины случившегося.
В администрации Лабытнанги пояснили, что угрозы жилым домам в связи с происшествием нет. Вечером во вторник в мэрии пройдет внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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