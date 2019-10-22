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РИА Новости

Эксперт прокомментировал победу Моралеса на выборах в Боливии

15:26 22.10.2019
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Скромный результат, который получает действующий президент Боливии Эво Моралес на выборах, объясняется усталостью населения от одного и того же лица на главном политическом посту, при этом его ближайший соперник Карлос Меса вряд ли смог бы эффективно управлять страной, одержи он победу, сказал РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Однако, эксперт считает, что необъяснимые действия избиркомов при подсчете голосов ставят правительство Моралеса в нынешних условиях в позицию обороняющихся.
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По итогам подсчета 95,63% голосов, на президентских выборах в Боливии лидирует Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник, экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
На этом фоне в крупных городах Боливии прошли демонстрации, некоторые акции переросли в столкновения с полицией. Самые крупные манифестации сторонников двух основных кандидатов зафиксированы в Ла-Пасе, Сукре и Оруро. В Сукре около здания региональной избирательной комиссии устроили пожар. В Оруро наблюдается противостояние полицейских и граждан. В Потоси сотрудники избиркома вынуждены были приостановить подсчет голосов из-за того, что митингующие препятствовали доставке бюллетеней. В Ла-Пасе перед зданием, где велся подсчет голосов, полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
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Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки, когда стало известно о победе Моралеса. По меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда было подожжено протестующими оппозиционерами. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костры перед избиркомом в Кочабамбе.

Моралес сам себя перехитрил

"Моралес и его сторонники сами себя перехитрили. То, что в этой ситуации Моралес мог как выиграть, так и проиграть выборы, было ясно еще дней за десять до голосования, потому что согласно боливийскому законодательству побеждает либо человек, собравший более 50% голосов, либо человек, собравший более 45%, но при условии не менее 10% отрыва от ближайшего соперника", - считает Хейфец
Он подчеркнул, что лично для Моралеса был важен не только факт победы, но и большой разрыв, потому что в свое время он проиграл референдум, разрешавший ему переизбираться, потом уже Конституционный суд принял решение, что все равно можно переизбираться, "и в этих условиях Моралесу было важно получить много голосов, чтобы показать, что, вот, его злые противники против, а народ "за". "Этой цели он, похоже, не достиг", - сказал эксперт.
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Он отметил, что "не очень разумные действия" избирательной комиссии Боливии дали почву для Месы сомневаться в результате выборов. Эксперт напомнил, что на момент быстрого подсчета 83% голосов (по актам) разрыв между Моралесом и Месой составлял менее 10%, что означало второй тур выборов.
"Не были подсчитаны 17% голосов, в основном это голоса заграничных участков и сельской местности, где, как считается, традиционно сильны позиции правящего Движения к социализму. Но по непонятной мне причине избирательные власти Боливии стали медлить с опубликованием этих результатов и вместо того, чтобы подтвердить тенденцию в пользу Моралеса, они на несколько часов, фактически, прекратили публикацию данных, чем дали возможность, не знаю, подтвержденную или нет, говорить о возможной фальсификации", - сказал эксперт.
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Хейфец подчеркнул, что пока данных, свидетельствующих о фальсификации, нет, но "совершенно необъяснимая задержка с публикацией результатов голосования создала почву для того, чтобы говорить, что такие фальсификации были". "Ну и в любом случае то, что разрыв в итоге чуть более 10% показывает, что поддержка Моралеса и в сельских районах меньше, чем планировалась, иначе бы разрыв был больше. Поэтому господин Меса пытается воспользоваться ситуацией", - отметил профессор.
"В условиях, когда правительство чувствует себя неуверенно, Меса пытается продемонстрировать, что за него проголосовало если не большинство, то, по крайней мере, очень много - по официальным данным, более трети боливийцев, и это дает ему почву для развертывания дальнейшей политической деятельности. Я не готов сказать, что Месе хватит политических активов, чтобы обратить ситуацию вспять, но то, что в этой ситуации правительству придется занимать оборонительную позицию, у меня сомнений не вызывает", - подчеркнул он.
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По словам Хейфеца, чтобы потребовать пересчета голосов, Меса должен продемонстрировать факты, которые будут свидетельствовать о фальсификации, недостаточно предположений, он должен будет показать, к примеру, избирательные акты заседаний комиссий, которые будут не совпадать с тем, что вводится в систему. "Если у него такие документы будут, то это может стать основанием для пересчета, если просто его предположения - это не основание для пересчета", - добавил профессор.

Боливийцы устали от моралеса

Хейфец отметил, что поддержка Моралеса постепенно падала в Боливии уже долгое время.
"Экономически правительство Моралеса очень успешно в отличие от, например, Венесуэлы. Боливийское правительство - это пример грамотного управления экономикой. Но Боливия традиционно страна, которая не любит переизбраний, именно поэтому Моралес проиграл референдум", - отметил Хейфец.
По его словам, партия Моралеса "Движение к социализму" (Movimiento al Socialismo, MAS) по-прежнему популярна в Боливии, она выиграла прошедшие выборы в парламент, но сама идея переизбрания президента не пользуется популярностью в стране.
"Плюс многие обиделись: мол, нам предложили референдум, мы на нем проголосовали против, а после этого крючкотворы из суда на наше мнение наплевали. Это многими, даже сторонниками правящей партии, было воспринято как личная обида. Результаты в экономики наглядны, этого никто не отрицает, даже оппозиционеры. Но наступила политическая усталость от одного и того же лица во власти", - подчеркнул Хейфец.
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В феврале 2016 года в Боливии прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу переизбраться в четвертый раз. Противники введения изменений в конституцию набрали 51,3%, сторонников поправок оказалось немного меньше - 48,7%. Тогда Моралес заявил, что признает итоги волеизъявления граждан, однако позже охарактеризовал референдум как "победу лжи", а 28 ноября 2017 года конституционный суд Боливии разрешил действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру в четвертый раз на выборах в нынешнем году.

Неэффективный управленец меса

Хейфец выразил сомнение, что оппозиционный кандидат Карлос Меса смог бы достичь успеха на посту президента страны, особенно с учетом его прошлого опыта. Меса возглавлял Боливию в 2003-2005 годах и был вынужден покинуть свой пост в результате протестов населения, вылившихся в революцию.
"Памятуя его биографию, нет оснований считать, что он сможет успешно развивать страну. Ничего нового он не предлагает. Меса в этом смысле пример, скорее, приверженности неолиберальным практикам, которые и в Боливии показали свой неуспех", - сказал эксперт.
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Биография Эво Моралеса
"Месу вернул в политику своими руками, по сути дела, Моралес, который использовал его и ряд других людей, чтобы добиться победы Боливии в Арбитражном суде против Чили по вопросу переговоров о возврате Боливии выхода к морю: несколько лет доступ к СМИ Меса имел благодаря правительству Моралеса. Своими руками выковали себе политического противника. При том что я не считаю Месу эффективным управленцем, его опыт показывает, что он управлял страной не очень грамотно", - заключил Хейфец.
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