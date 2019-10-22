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РИА Новости
Вологодская область

В Вологодской области ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

15:22 22.10.2019 (обновлено: 16:36 22.10.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в агропромышленном комплексе Вологодской области из-за затяжных дождей, которые не позволяют своевременно собрать урожай, ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
Соответствующее решение во вторник приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС правительства области. За последние два месяца в регионе выпала двойная норма осадков. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории 12 муниципальных районов области.
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"Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать", - цитируются в сообщении слова губернатора Олега Кувшинникова.
Сложнее всего в регионе складывается ситуация с уборкой льна (собрано 23%). Зерновых и зернобобовых культур собрано 80%. В настоящее время в регионе продолжается уборка картофеля – собрано 56,2 тысячи тонн (81% от запланированного объема), также собрано 7,4 тонны овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Уборка урожая на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.
"Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 миллионов рублей. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31,4 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что при планировании бюджета региона на 2020 год уже заложены дополнительные 20 миллионов рублей на приобретение семян, а также внесены изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, никто не снимает с нас ответственности по обеспечению продовольственной безопасности региона. Мы должны закрыть в полной мере потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости. Мы уже проходили это в 2017 году и успешно справились. Ситуацию надо взять на контроль и увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда", - отметил Кувшинников.
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