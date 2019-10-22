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РИА Новости

Следствие попросит продлить арест Уилана до конца года, заявил адвокат

15:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Следствие просит продлить Уилану меру пресечения до конца года, судебное заседание состоится в Лефортовском суде утром в четверг", - сообщил адвокат.
Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. По словам Жеребенкова, ими изучена треть от всех томов.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланФСБ РФРоссияСШАПроисшествия
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