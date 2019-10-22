Следствие попросит продлить арест Уилана до конца года, заявил адвокат

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Следствие просит продлить Уилану меру пресечения до конца года, судебное заседание состоится в Лефортовском суде утром в четверг", - сообщил адвокат.

Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. По словам Жеребенкова, ими изучена треть от всех томов.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.