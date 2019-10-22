Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:14Z
https://ria.ru/20191022/1560071771.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156006/87/1560068779_0:322:3069:2048_1036x0_80_0_0_aa89ea4b8affd3e0d66b26d2661f28a6.jpg
РИА Новости

Медведев: вывод современных технологий на рынок надо ускорять

15:14 22.10.2019
89
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нужно ускорять вывод современных технологий на рынок, в том числе, беспилотных автомобилей, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, я лично, так сказать, проводил несколько совещаний, давал какие-то указания, поручения, этим занимались наши компании, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей. Кстати, часть из них ездят по территории Сколково - будьте аккуратны, потому что это пока только тестирование. Но фактически, из-за регуляторных барьеров мы их не смогли ввести столько, сколько надо", - сказал Медведев на международном форуме "Открытые инновации".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Вчера, 14:43РИА Новости
Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев
В качестве примера премьер-министр РФ привел цифру в 1,5 тысячи сертифицированных беспилотных автомобилей в Соединенных Штатах, в Китае - 400.
"У нас - 55. Надо быстрее работать. Мы должны, конечно, ускорять вывод новых технологий на рынок, для этого перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы, именно такой идеологии придерживается и вот разрабатываемый сейчас закон о так называемых регуляторных песочницах - этот правовой режим позволит инноваторам действовать так, чтобы не преступать закон", - подчеркнул Медведев.
531011
Обсудить 3
Дмитрий МедведевСколковоРоссияТехнологии
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев отметил важность морали при внедрении искусственного интеллекта
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев ответил на мрачные прогнозы о применении инноваций
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев заявил, что не верит в международное цифровое регулирование
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме представили законопроект об обработке биометрических данных
Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Медведев призвал ускорять вывод современных технологий на рынок
Гречневая каша
Минсельхоз считает ситуацию с ценами на гречку в России стабильной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Сотрудничество России и США в науке не уничтожит санкции, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Раковая клетка 3D
Ученые приблизились к реализации проекта бор-нейтронозахватной терапии рака
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск
Работа робота на складе Amazon
Международный эксперт оценил перспективы переквалификации из-за технологий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния