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РИА Новости

В Госдуме представили законопроект об обработке биометрических данных

15:11 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Изменения в закон "О персональных данных" в части обработки биометрической информации сделают невозможным какое-либо дальнейшее использование сданного человеком биоматериала без его письменного согласия, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
С докладом о законопроекте об обработке биометрических персональных данных Попова выступила на пленарном заседании Госдумы.
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"Когда каждый из нас сдает биоматериал для той или иной цели, нет никаких заградительных условий, чтобы лаборатория не использовала их в других целях. Не попадает это и под определение "врачебная тайна". Поэтому считают необходимым внести биоматериал в закон "О персональных данных". Принятие позволит только с письменного согласия человека использовать в дальнейшем его генетические данные", – рассказала Попова.
Она добавила, что изменений санкций и ответственности за нарушения правил обращения с персональными данными поправки не предусматривают.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите биологической и генетической информации о человеке. Как отмечал кабмин, сейчас в российском законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить сведения о состоянии его здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что информация о человеке, полученная из биоматериала, представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, использующих ее для анализа привычек и интересов своих клиентов, но и для разного рода мошенников. Володин подчеркнул, что в нынешнем виде федеральный закон "О персональных данных" позволяет по умолчанию, без ведома и учета волеизъявления человека осуществлять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных.
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