В Госдуме представили законопроект об обработке биометрических данных

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Изменения в закон "О персональных данных" в части обработки биометрической информации сделают невозможным какое-либо дальнейшее использование сданного человеком биоматериала без его письменного согласия, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

С докладом о законопроекте об обработке биометрических персональных данных Попова выступила на пленарном заседании Госдумы.

"Когда каждый из нас сдает биоматериал для той или иной цели, нет никаких заградительных условий, чтобы лаборатория не использовала их в других целях. Не попадает это и под определение "врачебная тайна". Поэтому считают необходимым внести биоматериал в закон "О персональных данных". Принятие позволит только с письменного согласия человека использовать в дальнейшем его генетические данные", – рассказала Попова.

Она добавила, что изменений санкций и ответственности за нарушения правил обращения с персональными данными поправки не предусматривают.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите биологической и генетической информации о человеке. Как отмечал кабмин, сейчас в российском законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить сведения о состоянии его здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам.