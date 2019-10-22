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РИА Новости

МЧС не будет искать с воздуха пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

14:53 22.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МЧС России в дальнейшем не планирует применять авиацию для поиска работников золотодобывающей артели, пропавших после разрушения защитной дамбы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Авиацию МЧС России на поиски работников, числившихся в списках пропавших, больше применять не будет", - говорится в сообщении.
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Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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