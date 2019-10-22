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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью

14:48 22.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодготовка к экономическому форуму "Россия – Африка"
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который пройдет в Сочи, в аэропорту их встречают хлебом-солью, передает корреспондент РИА Новости.
Так, уже прибыли делегации Нигерии, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Гамбии, Экваториальной Гвинеи и других стран. Многие делегации во главе с лидерами государств. В сочинском аэропорту их встречают хлебом-солью – красивая девушка в русском национальном костюме держит каравай, рядом с ней молодой человек в казачьей форме.
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Вчера, 14:36Саммит и Экономический форум Россия – Африка
На саммите Россия – Африка обсудят тему контртерроризма
Встречающие официальные лица поясняют, что по русской традиции гостеприимства "вы должны попробовать каравай". Президенты охотно пробуют.
Так, президент Мозамбика Жасинто Ньюси, который был одет в строгий деловой костюм, с удовольствием отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и съел. Его примеру последовал и президент Гамбии Адама Барроу, он был одет в белый национальный костюм. Попробовал каравай и президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.
После ритуала гости садятся в кортеж и направляются в Сочи.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
21 октября, 16:39Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия — Африка
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