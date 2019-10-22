В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который пройдет в Сочи, в аэропорту их встречают хлебом-солью, передает корреспондент РИА Новости.

Так, уже прибыли делегации Нигерии, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Гамбии, Экваториальной Гвинеи и других стран. Многие делегации во главе с лидерами государств. В сочинском аэропорту их встречают хлебом-солью – красивая девушка в русском национальном костюме держит каравай, рядом с ней молодой человек в казачьей форме.

Встречающие официальные лица поясняют, что по русской традиции гостеприимства "вы должны попробовать каравай". Президенты охотно пробуют.

Так, президент Мозамбика Жасинто Ньюси, который был одет в строгий деловой костюм, с удовольствием отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и съел. Его примеру последовал и президент Гамбии Адама Барроу, он был одет в белый национальный костюм. Попробовал каравай и президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.

После ритуала гости садятся в кортеж и направляются в Сочи.