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РИА Новости
Тверская область

Руденя: улучшать качество питьевой воды начнут с Твери

14:46 22.10.2019 (обновлено: 15:05 22.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Работы по улучшению качества питьевой воды в рамках регионального проекта "Чистая вода" начнутся с Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В рамках национального проекта "Экология" перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. При федеральной поддержке начинаем эту работу с города Твери, столицы нашего региона", – сказал глава региона на заседании областного правительства.
Ключевые задачи программы "Чистая вода" – обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Первоочередной проект – модернизация нитки водовода протяжённостью семь с половиной километров. На декабрь этого года запланировано заключение контракта на проведение работ.
В общей сложности в Верхневолжье в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" планируется построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Вчера, 14:26Тверская область
Руденя: в Верхневолжье на нацпроект "Экология" направят около 7,5 млрд руб
На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 года заложены более 3,1 миллиарда рублей, из них 2,4 миллиарда – средства федерального бюджета, 230 миллионов – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Тверская область занимает третье место в ЦФО по объемам средств, выделенных Федерацией регионам на реализацию проекта "Чистая вода".
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Тверская областьИгорь Руденя
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