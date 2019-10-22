Руденя: улучшать качество питьевой воды начнут с Твери

ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Работы по улучшению качества питьевой воды в рамках регионального проекта "Чистая вода" начнутся с Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"В рамках национального проекта "Экология" перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. При федеральной поддержке начинаем эту работу с города Твери, столицы нашего региона", – сказал глава региона на заседании областного правительства.

Ключевые задачи программы "Чистая вода" – обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Первоочередной проект – модернизация нитки водовода протяжённостью семь с половиной километров. На декабрь этого года запланировано заключение контракта на проведение работ.

В общей сложности в Верхневолжье в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" планируется построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.

На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 года заложены более 3,1 миллиарда рублей, из них 2,4 миллиарда – средства федерального бюджета, 230 миллионов – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.