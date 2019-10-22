Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Представитель 39-го президента США сообщила, что 95-летний Картер получил травму, упав в своем доме в штате Джорджия.

Организация Центр Картера сообщает, что инцидент произошел в понедельник вечером. Отмечается, что речь идет о переломе без осложнений. Экс-президент находится в хорошем настроении и намерен продолжить восстановление у себя дома.

В мае Картер попал в больницу с переломом шейки бедра, также полученным в результате падения.