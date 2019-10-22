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РИА Новости

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

14:43 22.10.2019 (обновлено: 15:03 22.10.2019)
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© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер
© AP Photo / John Amis
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Представитель 39-го президента США сообщила, что 95-летний Картер получил травму, упав в своем доме в штате Джорджия.
Организация Центр Картера сообщает, что инцидент произошел в понедельник вечером. Отмечается, что речь идет о переломе без осложнений. Экс-президент находится в хорошем настроении и намерен продолжить восстановление у себя дома.
В мае Картер попал в больницу с переломом шейки бедра, также полученным в результате падения.
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.
Экс-президент США Джимми Картер, архивное фото
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