ЛНР обвинила Киев в попытках спровоцировать огонь у Золотого

ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в попытках спровоцировать огонь по позициям ВС Украины на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Киев в качестве условия разведения заявляет о необходимости сохранения режима тишины в течении 7 дней. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в оборудовании позиций на участке разведения сил у Золотого и размещении вооружения в этом районе.

"С целью обвинения подразделений Народной милиции в обстрелах населенного пункта Золотое-4, боевики 72 бригады ВС Украины во время работы наблюдателей СММ ОБСЕ на участке разведения открывают огонь со своих позиций с целью провоцировать ответный огонь с нашей стороны", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что факты открытия огня сотрудники СММ ОБСЕ фиксируют в официальных отчетах. "Пользуясь этим, штаб операции Объединенных сил (ООС) практически ежедневно пытается обвинить Народную милицию ЛНР в обстрелах и срыве мероприятий по разведению", - дополнил офицер пресс-службы.

По словам Филипоненко, украинские силовики также размещают технику и вооружение в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что рядом с жилыми домами в подконтрольных Киеву Троицком, Мироновском и Попасной украинские силовики разместили бронетехнику, а также бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом в населенном пункте Золотое-4.