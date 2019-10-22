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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в попытках спровоцировать огонь у Золотого

14:37 22.10.2019 (обновлено: 15:19 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДНР
ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в попытках спровоцировать огонь по позициям ВС Украины на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Киев в качестве условия разведения заявляет о необходимости сохранения режима тишины в течении 7 дней. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в оборудовании позиций на участке разведения сил у Золотого и размещении вооружения в этом районе.
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"С целью обвинения подразделений Народной милиции в обстрелах населенного пункта Золотое-4, боевики 72 бригады ВС Украины во время работы наблюдателей СММ ОБСЕ на участке разведения открывают огонь со своих позиций с целью провоцировать ответный огонь с нашей стороны", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что факты открытия огня сотрудники СММ ОБСЕ фиксируют в официальных отчетах. "Пользуясь этим, штаб операции Объединенных сил (ООС) практически ежедневно пытается обвинить Народную милицию ЛНР в обстрелах и срыве мероприятий по разведению", - дополнил офицер пресс-службы.
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По словам Филипоненко, украинские силовики также размещают технику и вооружение в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что рядом с жилыми домами в подконтрольных Киеву Троицком, Мироновском и Попасной украинские силовики разместили бронетехнику, а также бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом в населенном пункте Золотое-4.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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