Число пожарных-добровольцев в России превысило 600 тысяч человек

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Общая численность добровольных пожарных в регионах России превышает 600 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Вопрос создания добровольных пожарных команд с особой остротой встал после аномально жаркого лета 2010 года, когда значительную территорию РФ охватили природные пожары. В борьбе с ними участвовали, в том числе, и добровольцы, однако их юридический статус тогда был не вполне ясен, принятый же в апреле 2011 года закон решил эту проблему.

Федеральный закон "О добровольной пожарной охране" разрешает создавать в РФ добровольные пожарные дружины с юридической формой общественного объединения, а также устанавливает права, обязанности и ответственность добровольных пожарных. Граждане, пожелавшие стать пожарными, должны пройти обучение, зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных и получить лицензию на тушение пожаров.

"На сегодняшний день действуют более 77 тысяч добровольных пожарных дружин и девять команд, на их вооружении - более 17 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в территориальных органах МЧС России в настоящее время свыше 600 тысяч добровольных пожарных.