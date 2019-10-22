Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T14:36Z
https://ria.ru/20191022/1560068666.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153047/43/1530474397_0:144:3076:1874_1036x0_80_0_0_fb3d61e80699ce433971856984249b7f.jpg
РИА Новости

Число пожарных-добровольцев в России превысило 600 тысяч человек

14:36 22.10.2019
65
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС
Сотрудники пожарной службы МЧС
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Общая численность добровольных пожарных в регионах России превышает 600 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Вопрос создания добровольных пожарных команд с особой остротой встал после аномально жаркого лета 2010 года, когда значительную территорию РФ охватили природные пожары. В борьбе с ними участвовали, в том числе, и добровольцы, однако их юридический статус тогда был не вполне ясен, принятый же в апреле 2011 года закон решил эту проблему.
Федеральный закон "О добровольной пожарной охране" разрешает создавать в РФ добровольные пожарные дружины с юридической формой общественного объединения, а также устанавливает права, обязанности и ответственность добровольных пожарных. Граждане, пожелавшие стать пожарными, должны пройти обучение, зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных и получить лицензию на тушение пожаров.
"На сегодняшний день действуют более 77 тысяч добровольных пожарных дружин и девять команд, на их вооружении - более 17 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ в защитных костюмах
19 октября, 03:00Радио Sputnik
Что делать при воздушной тревоге, угрозе радиации и химатаке? Объясняет МЧС
Отмечается, что в территориальных органах МЧС России в настоящее время свыше 600 тысяч добровольных пожарных.
"Подразделения добровольной пожохраны в текущем году участвовали в тушении почти 17 тысяч пожаров, из них более 4,6 тысячи были потушены без привлечения профессиональных огнеборцев. С начала года волонтеры участвовали в 5,5 тысячах аварийно-спасательных работ, их силами спасены более 200 человек", - отмечает МЧС.
230000
Обсудить 0
МЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев
РИА
Новости
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Под Красноярском продолжат поиск трех пропавших рабочих после прорыва дамбы
Молекулы ДНК
Госдума приняла в I чтении проект о защите генетической информации
Здание Государственной Думы РФ
Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет ПФР на 2019 год
Лента
новостей
Космодром
Российские космодромы могут начать охранять роботы
Мария Бутина
Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США
ДНР
ЛНР обвинила Киев в попытках спровоцировать огонь у Золотого
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео поздравил Трюдо с успехом на выборах
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
В Якутии замыкание электропроводки привело к эвакуации школы
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая обвинил зарубежные силы в разжигании кризиса в Гонконге
Экс-президент США Джимми Картер
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Здание Министерства финансов РФ
Минфин предложил продлить эксперимент по прослеживаемости товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния