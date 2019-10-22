Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:07Z
https://ria.ru/20191022/1560068108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155981/40/1559814006_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_8e778818a87cc54a37223b101b096dd7.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье на нацпроект "Экология" направят около 7,5 млрд руб

14:26 22.10.2019 (обновлено: 15:07 22.10.2019)
23
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. До 2024 года на реализацию всех мероприятий в Тверской области по национальному проекту "Экология" планируется направить не менее 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании регионального правительства Тверской области, одной из главных тем которого стала реализация нацпроекта.
"Целевыми задачами национального проекта "Экология" на территории нашего региона является сокращение в семь раз объемов выбросов в бассейн Волги, повышение качества питьевой воды для нашего населения, максимально полное восстановление лесов. Также это формирование на территории Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. До 2024 года на реализацию всех мероприятий планируется направить не менее 7,5 млрд рублей", – сказал Руденя.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что регион участвует в шести федеральных проектах национального проекта "Экология": "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов".
Одно из ключевых направлений – улучшение экологии Волги за счет снижения объемов сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения и водоотведения в крупных городах Верхневолжья. По проекту "Оздоровление Волги" в регионе запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения. Общий объем финансирования регионального проекта – 3,2 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей – федеральная поддержка.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
16 октября, 17:20Тверская область
Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в Тверской области предусматривает расчистку и восстановление озера Селигер в Осташкове, рек Лазурь в Твери и Донховка в Конаково. Это позволит повысить качество жизни 151 тысяч граждан региона, проживающих у воды, а также туристическую привлекательность территории.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: улучшать качество питьевой воды начнут с Твери
РИА
Новости
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
Эсеры предложили отказаться от противогололедных реагентов на тротуарах
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и российские гимнасты
ВТБ рассматривает сотрудничество с ФСГР как инвестицию в будущее страны
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя в День герба и флага Тверской области вручил награды тверичанам
Лента
новостей
Полигон промышленных отходов
Правительство узаконило создание системы учета опасных промотходов
Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону
В ростовском музее "Самбекские высоты" к декабрю построят амфитеатр
Вид на Якутск сверху
Фонд "Победа-75" объявил о сборе добровольных взносов от жителей Якутска
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Золотые ворота. Владимир
Владимирские депутаты приняли закон о соцподдержке "детей войны"
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов призвал молодых управленцев участвовать в "Лидерах России"
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Рабочую карту полигона "Лесная" оборудуют системой сбора свалочного газа
ДНР
ЛНР обвинила Киев в попытках спровоцировать огонь у Золотого
Молодожены запускают воздушные шары
Калининградские депутаты призвали отказаться от запуска воздушных шаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния