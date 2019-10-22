Руденя: в Верхневолжье на нацпроект "Экология" направят около 7,5 млрд руб

ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. До 2024 года на реализацию всех мероприятий в Тверской области по национальному проекту "Экология" планируется направить не менее 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании регионального правительства Тверской области, одной из главных тем которого стала реализация нацпроекта.

"Целевыми задачами национального проекта "Экология" на территории нашего региона является сокращение в семь раз объемов выбросов в бассейн Волги, повышение качества питьевой воды для нашего населения, максимально полное восстановление лесов. Также это формирование на территории Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. До 2024 года на реализацию всех мероприятий планируется направить не менее 7,5 млрд рублей", – сказал Руденя.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что регион участвует в шести федеральных проектах национального проекта "Экология": "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов".

Одно из ключевых направлений – улучшение экологии Волги за счет снижения объемов сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения и водоотведения в крупных городах Верхневолжья. По проекту "Оздоровление Волги" в регионе запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения. Общий объем финансирования регионального проекта – 3,2 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей – федеральная поддержка.