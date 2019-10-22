ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая будет строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений, следует из сообщения регулятора.

ЦБ РФ отмечает, что введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь.

"Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется", - указывается в сообщении.

Как сообщает ЦБ РФ, администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни. По данным регулятора, появление данной системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.