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РИА Новости

ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни

14:25 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая будет строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений, следует из сообщения регулятора.
ЦБ РФ отмечает, что введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь.
"Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется", - указывается в сообщении.
Как сообщает ЦБ РФ, администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни. По данным регулятора, появление данной системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.
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Банк России 22 октября обсудил основные подходы концепции с Минфином России, в дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество, отмечается в сообщении.
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