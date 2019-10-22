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РИА Новости

Глава МИД Китая обвинил зарубежные силы в разжигании кризиса в Гонконге

14:19 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Франс Пресс обвинил иностранные силы в разжигании политического кризиса в Гонконге.
"То, что происходит сейчас в Гонконге, не имеет отношения к мирным протестам. Это просто-напросто насилие. Такие действия недопустимы в любой стране", - заявил Ван И.
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Он обвинил протестующих в том, что они атакуют полицейских, других жителей, а также парализуют работу транспорта.
"Есть зарубежные силы, которые способствуют такого рода насилию на улицах, чтобы дестабилизировать Гонконг, посеять хаос..., чтобы уничтожить исторический прогресс, достигнутый со времен начала политики "Одна страна - две системы". Эти действия никогда не увенчаются успехом", - добавил он.
Зарубежные СМИ, в то же время, "не колеблясь описывают действия полиции как насилие", отметил Ван И.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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