Глава МИД Китая обвинил зарубежные силы в разжигании кризиса в Гонконге

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Франс Пресс обвинил иностранные силы в разжигании политического кризиса в Гонконге.

"То, что происходит сейчас в Гонконге, не имеет отношения к мирным протестам. Это просто-напросто насилие. Такие действия недопустимы в любой стране", - заявил Ван И.

Он обвинил протестующих в том, что они атакуют полицейских, других жителей, а также парализуют работу транспорта.

"Есть зарубежные силы, которые способствуют такого рода насилию на улицах, чтобы дестабилизировать Гонконг, посеять хаос..., чтобы уничтожить исторический прогресс, достигнутый со времен начала политики "Одна страна - две системы". Эти действия никогда не увенчаются успехом", - добавил он.

Зарубежные СМИ, в то же время, "не колеблясь описывают действия полиции как насилие", отметил Ван И.