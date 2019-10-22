Медведев посетил научно-технический центр ТМК и группы "Синара"

Дмитрий Медведев во время посещения научно-технического центра ПАО "Трубная металлургическая компания" и АО Группа Синара" в инновационном центре "Сколково".

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках московского международного форума "Открытые инновации" посетил научно-технический центр Трубной металлургической компании (ТМК) и группы "Синара" в инновационном центре "Сколково" и осмотрел испытательно-лабораторную зону.

"Отсюда открывается панорама на уникальный экспериментальный комплекс. Он позволяет воспроизвести технологию изготовления трубы с уникальным резьбовым соединением в соответствии с международными правилами, требованиями международных стандартов, энергетических компаний. Резьбовые соединения предназначены для добычи трудноизвлекаемых углеводородов в море, на суше. Они должны быть подвергнуты не только компьютерному расчету, но и завершаться изготовлением опытных образцов, что в этом комплексе будет сделано и проведением очень сложных испытаний, в результате которых мы получаем доказательства, что соединения полностью гарантируют безопасность эксплуатации", - рассказал директор центра Игорь Пышминцев.

В ходе посещения центра премьер-министр ранее осмотрел исследовательские лаборатории.

Помимо Пышминцева, премьер-министра сопровождали премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулл Арипов, руководитель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, заместитель председателя правительства Максим Акимов, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и председатель совета директоров ТМК, президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский.

Перед посещением лаборатории Пумпянский показал премьеру образцы особых высокопрочных труб, которые производит компания. "Мы поставляем более 50% труб для потребностей "Узбекнефтегаза", - сказал он.

Первой лабораторией, которую продемонстрировали премьеру, стала лаборатория пробоподготовки. Пробоподготовка - это начальный этап перед исследованием металла. В лаборатории металл разрезают, шлифуют, полируют, в случае необходимости травят кислотами или электролитами. И передают в следующую лабораторию для исследования под микроскопом.

Следующей лабораторией, которую показали премьеру, стала лаборатория металлографии. Сюда образцы стали, сплавов никеля, хрома или титана приходят для первичного исследования микроструктуры и анализа твердости металла. Далее Медведев проследовал в лабораторию электронной микроскопии, в которой продолжается исследование образцов металла на сканирующем электронном микроскопе. В лаборатории физико-химических методов анализа, которую премьер осмотрел последней, определяют химический состав стали на двух спектрометрах. Также в лаборатории можно исследовать рентгено-структурные характеристики труб.

По словам Пумпянского, общая стоимость оборудования в научном центре составляет 2,5 миллиарда рублей.

Научно-технический центр предназначен для разработки, цифрового моделирования и проведения сложных испытаний материалов, конструкций и технологий. Центр оснащен высокоточными микроскопами, спектрографами и испытательными стендами с возможностью растяжения, сжатия и изгиба опытных образцов. Появление таких стендов в РФ позволяет снять зависимость по таким испытаниям от зарубежных центров. Планируется, что при полной загрузке в центре будут работать около 400 сотрудников, ученых и исследователей.