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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Фонд "Победа-75" объявил о сборе добровольных взносов от жителей Якутска

14:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Якутск сверху
Вид на Якутск сверху
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Фонд "Победа-75" объявил о сборе добровольных взносов от жителей города Якутска на юбилейные мероприятия в 2020 году, посвященные 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает горадминистрация.
Как отметили муниципальные власти, имена 20625 солдат, призванных Якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 годы, увековечены в городе строительством сквера и памятника Матери, а также мемориального комплекса "Солдат Туймаады". Эти два комплекса были построены благодаря бюджету города и добровольным взносам жителей и предприятий Якутска.
В рамках юбилейного 2020 года в столице республики запланировано строительство ряда других объектов.
"В преддверии 75-й годовщины в городе Якутске учрежден благотворительный фонд "Победа-75". Собранные средства пойдут на создание "Парка Победы", строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, изготовление юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников войны, ветеранам тыла, выпуск книг, создание фильма "Живые голоса Победы", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Михаила Попова.
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Администрация города, совет ветеранов обратились ко всем горожанам с призывом перечислить добровольный денежный взнос. "Тем самым вы не только словом, но и делом воздадите дань уважения и благодарности героям-победителям – всем, кто с оружием в руках отстоял Родину, не жалея себя, трудился в тылу во имя Победы", - говорится в сообщении.
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