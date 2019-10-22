Фонд "Победа-75" объявил о сборе добровольных взносов от жителей Якутска

ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Фонд "Победа-75" объявил о сборе добровольных взносов от жителей города Якутска на юбилейные мероприятия в 2020 году, посвященные 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает горадминистрация.

Как отметили муниципальные власти, имена 20625 солдат, призванных Якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 годы, увековечены в городе строительством сквера и памятника Матери, а также мемориального комплекса "Солдат Туймаады". Эти два комплекса были построены благодаря бюджету города и добровольным взносам жителей и предприятий Якутска.

В рамках юбилейного 2020 года в столице республики запланировано строительство ряда других объектов.

"В преддверии 75-й годовщины в городе Якутске учрежден благотворительный фонд "Победа-75". Собранные средства пойдут на создание "Парка Победы", строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, изготовление юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников войны, ветеранам тыла, выпуск книг, создание фильма "Живые голоса Победы", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Михаила Попова.