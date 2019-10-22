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РИА Новости

Песков призвал не делать завышенных прогнозов о встрече Путина и Эрдогана

14:02 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
 Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, посоветовал не поддаваться завышенным ожиданиям и не делать завышенных прогнозов.
Ранее сообщалось, что переговоры лидеров РФ и Турции стартовали в Сочи. Ожидается, что главным предметом диалога Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары.
"Не нужно делать какие-то завышенные прогнозы и поддаваться завышенным ожиданиям", - сказал он в эфире "Первого канала".
Он напомнил, что Россия и Турция - государства-партнеры, выступающие за территориальную целостность Сирии.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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