Песков призвал не делать завышенных прогнозов о встрече Путина и Эрдогана

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, посоветовал не поддаваться завышенным ожиданиям и не делать завышенных прогнозов.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров РФ и Турции стартовали в Сочи. Ожидается, что главным предметом диалога Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары.

"Не нужно делать какие-то завышенные прогнозы и поддаваться завышенным ожиданиям", - сказал он в эфире "Первого канала".