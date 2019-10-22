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РИА Новости

Депутат Рады обвинил Нацсовет Украины по ТВ в двойных стандартах

13:58 22.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко обвинил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в бездействии и двойных стандартах после номера "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях.
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95
21 октября, 14:36РИА Новости
В студии "Квартал 95" вступились за хор имени Веревки
"Скандальное выступление достаточно ярко продемонстрировало не только запредельный цинизм "Квартала 95", но и бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Более того: проводимую им политику двойных стандартов", - приводит слова Нимченко сайт партии "Оппозиционная платформа" во вторник.
Он также напомнил о постулатах правового государства, в котором "нравственность – фундамент взаимопонимания и уважения, основа духовности и индикатор уровня культуры нации." "А культура нации немыслима без уважения к человеку, гражданину, личности", - отметил депутат.
"Мы стали свидетелями жестокости и деградации человеческой личности. Но самое страшное, что такие действия транслировались на всю страну в телевизионном "плюсовом" эфире", - добавил оппозиционный депутат.
Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву. В сентябре Гонтарева рассказала, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она сообщала, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
Валерия Гонтарева
21 октября, 11:45РИА Новости
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
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