Россияне смогут получать документы от судебных приставов онлайн

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, дающий гражданину возможность взаимодействовать с судебными приставами и получать от них документы онлайн - через портал госуслуг и смс-сообщения.
В законе уточняются положения об отправке вынесенного постановления судебного пристава-исполнителя в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью. Кроме того, предусматривается возможность извещения о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им смс-сообщения, при наличии его согласия. Отмечается, что содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что законопроект направлен на упрощение процедуры взаимодействия граждан с ФССП.
"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию. У службы появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава", - пояснила парламентарий.