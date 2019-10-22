Россияне смогут получать документы от судебных приставов онлайн

"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию. У службы появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава", - пояснила парламентарий.