Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:55Z
https://ria.ru/20191022/1560066273.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155015/33/1550153334_0:0:3164:1781_1036x0_80_0_0_6f226fbb0b421b64ff899c4090908523.jpg
РИА Новости

Россияне смогут получать документы от судебных приставов онлайн

13:55 22.10.2019
313
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, дающий гражданину возможность взаимодействовать с судебными приставами и получать от них документы онлайн - через портал госуслуг и смс-сообщения.
В законе уточняются положения об отправке вынесенного постановления судебного пристава-исполнителя в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью. Кроме того, предусматривается возможность извещения о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им смс-сообщения, при наличии его согласия. Отмечается, что содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
Около 15 тыс. кв. м. аварийного жилья расселят до 2025 года в Воронежской области
18 октября, 08:00РИА Недвижимость
Два региона РФ в течение месяца получат доступ к выпискам из ЕГРН онлайн
Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что законопроект направлен на упрощение процедуры взаимодействия граждан с ФССП.
"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию. У службы появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава", - пояснила парламентарий.
512216
Обсудить 1
Госдума РФФедеральная служба судебных приставов РФИрина ЯроваяОбщество
Рекомендуем
Космодром
Российские космодромы могут начать охранять роботы
РИА
Новости
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов назвал условия для отмены моратория на смертную казнь
МЧС РФ
Эксперт опровергла миф о пользе тряпки для защиты от продуктов горения
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о сроке отправки копий решения суда
Лента
новостей
Стенд госкорпорации Ростех
Ростех разработал новый телефон для использования в метро
Во время процедуры вакцинации против гриппа
Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Студенты
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады обвинил Нацсовет Украины по ТВ в двойных стандартах
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября
Моника Левински
Моника Левински станет продюсером сериала о публичном позоре
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния