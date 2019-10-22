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РИА Новости

В Нижнем Новгороде блогера арестовали за неповиновение полицейским

13:50 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте преступления
Сотрудник полиции на месте преступления
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на месте преступления. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Блогер из Нижнего Новгорода, снимающий скандальные видеоролики о сотрудниках ДПС, арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции и воспрепятствование их работе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Сюжет о нижегородском блогере Владимире Голубеве, который "зарабатывает" популярность в YouTube и соцсетях на видео, в которых он издевается над сотрудниками ГИБДД и всячески тех провоцирует, отказываясь выполнять их требования, был показан в эфире нижегородской телекомпании "Сети НН".
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"Нижегородский блогер привлечён к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе ГУМВД.
Там подчеркнули, что, согласно психолого-лингвистическому заключению специалистов, в поведении Голубева при общении с сотрудником полиции "содержатся психологические и речевые признаки неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции и воспрепятствования исполнению должностных обязанностей сотрудником ГИБДД". Анализ сделан на основе материалов очередного видеоролика, который блогер готовил для размещения в интернете.
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ГИБДД МВД РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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