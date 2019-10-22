В Нижнем Новгороде блогера арестовали за неповиновение полицейским

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Блогер из Нижнего Новгорода, снимающий скандальные видеоролики о сотрудниках ДПС, арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции и воспрепятствование их работе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Сюжет о нижегородском блогере Владимире Голубеве, который "зарабатывает" популярность в YouTube и соцсетях на видео, в которых он издевается над сотрудниками ГИБДД и всячески тех провоцирует, отказываясь выполнять их требования, был показан в эфире нижегородской телекомпании "Сети НН".

"Нижегородский блогер привлечён к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе ГУМВД.