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РИА Новости
Война в Сирии

Письмо Трампа Эрдогану войдет в анналы современной практики, заявил Песков

13:46 22.10.2019 (обновлено: 14:00 22.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Тайипу Эрдогану по поводу военной операции Анкары в Сирии войдет в анналы "модернистской дипломатической практики", уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, направил письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР.
"Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики", - заявил Песков в эфире "Первого канала".
Говоря о повестке нынешних переговоров президентов России и Турции в Сочи, он отметил, что в последние дни было очень много заявлений, в том числе со стороны представителей США, которые требуют обмена мнениями между двумя лидерами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСШАВ мире
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