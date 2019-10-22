Письмо Трампа Эрдогану войдет в анналы современной практики, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Тайипу Эрдогану по поводу военной операции Анкары в Сирии войдет в анналы "модернистской дипломатической практики", уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, направил письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР.

"Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики", - заявил Песков в эфире "Первого канала"

Говоря о повестке нынешних переговоров президентов России и Турции в Сочи, он отметил, что в последние дни было очень много заявлений, в том числе со стороны представителей США, которые требуют обмена мнениями между двумя лидерами.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.