Госдума ратифицировала доппротокол к конвенции о предупреждении терроризма

Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

"Особое значение имеет статья 4 дополнительного протокола, которая криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации данные деяния не образуют самостоятельных составов преступлений", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, в связи с этим при подписании доппротокола РФ сделала заявление о том, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность.