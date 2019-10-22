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РИА Новости

В Иркутске завершили расследование дела об ожогах детей во время шоу в ТРЦ

13:38 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкНаучно-развлекательный центр "Гравитация" в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018
Научно-развлекательный центр Гравитация в ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Научно-развлекательный центр "Гравитация" в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об ожогах детей в научно-развлекательном центре "Гравитация" в иркутском ТРЦ, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Первого июня 2018 года восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степеней, которые они получили во время химических опытов в центре, находящемся в иркутском ТРЦ "Комсомолл". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате пострадали дети, сидящие в первом ряду.
"Завершено расследование уголовного дела... Собранные следственным органом доказательства явились достаточными для утверждения заместителем генерального прокурора РФ обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - сказала она.
Руководители центра "Гравитация" Наталья и Олег Соболевы и несовершеннолетний ведущий шоу обвиняются в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По версии следствия, в Иркутске с августа 2017 по июнь 2018 года Соболевы и несовершеннолетний ведущий шоу совместно с ассистентом Ангелиной Лоскутовой, в нарушение требований противопожарного режима, показывали опыты детям и их родителям с применением открытого огня в закрытом помещении. При этом дело в отношении Лоскутовой было выделено в отдельное производство, в отношении нее уже вынесен обвинительный приговор.
Научно-развлекательный центр Гравитация в ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018
1 июня 2018, 17:15РИА Новости
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