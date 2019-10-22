В Иркутске завершили расследование дела об ожогах детей во время шоу в ТРЦ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об ожогах детей в научно-развлекательном центре "Гравитация" в иркутском ТРЦ, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Первого июня 2018 года восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степеней, которые они получили во время химических опытов в центре, находящемся в иркутском ТРЦ "Комсомолл". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате пострадали дети, сидящие в первом ряду.

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"Завершено расследование уголовного дела... Собранные следственным органом доказательства явились достаточными для утверждения заместителем генерального прокурора РФ обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - сказала она.

Руководители центра "Гравитация" Наталья и Олег Соболевы и несовершеннолетний ведущий шоу обвиняются в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".