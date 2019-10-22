Дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани направили в суд

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи направили в суд дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края и убийстве его матери, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла, еще несколько родных экс-чиновника пострадали в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения неизвестных людей. Было возбуждено уголовное дело, арестованы двое подозреваемых.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи обнаружили следы пальцев рук обвиняемых на месте происшествия, также их причастность подтверждена рядом экспертиз, кроме того, потерпевшими проведено опознание мужчин как лиц, напавших на них. При этом обвиняемые вину не признали.