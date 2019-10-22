Дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани направили в суд

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи направили в суд дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края и убийстве его матери, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла, еще несколько родных экс-чиновника пострадали в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения неизвестных людей. Было возбуждено уголовное дело, арестованы двое подозреваемых.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.