Недавно обнаруженную работу Рембрандта впервые покажут в Великобритании

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Недавно обнаруженная работа Рембрандта на библейский сюжет впервые будет показана в Великобритании на крупнейшей выставке, посвященной раннему периоду творчества художника, . Недавно обнаруженная работа Рембрандта на библейский сюжет впервые будет показана в Великобритании на крупнейшей выставке, посвященной раннему периоду творчества художника, сообщает Guardian.

Картину под названием "Пустите детей приходить ко мне" можно будет увидеть в древнейшем в Великобритании Оксфордском музее Эшмолин с 27 февраля по 7 июня 2020 года.

Произведение, которое ранее приписывали "Нидерландской школе", приобрел в 2014 году на аукционе в Германии арт-дилер Ян Сикс за 1,5 миллиона долларов. Эксперт заподозрил, что оно было написано самим Рембрандтом, когда увидел на нем автопортрет художника – фигуру, которая на холсте находится выше всех.

Специалисту потребовалось четыре года на исследования, чтобы найти подтверждение своей догадке. Сейчас авторство Рембрандта официально признано.