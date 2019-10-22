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РИА Новости
Культура

Недавно обнаруженную работу Рембрандта впервые покажут в Великобритании

15:39 22.10.2019
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© Rembrandt Harmenszoon van RijnКартина "Пустите детей приходить ко мне" после частичной реставрации
Картина Пустите детей приходить ко мне после частичной реставрации
© Rembrandt Harmenszoon van Rijn
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Недавно обнаруженная работа Рембрандта на библейский сюжет впервые будет показана в Великобритании на крупнейшей выставке, посвященной раннему периоду творчества художника, сообщает Guardian.
Картину под названием "Пустите детей приходить ко мне" можно будет увидеть в древнейшем в Великобритании Оксфордском музее Эшмолин с 27 февраля по 7 июня 2020 года.
Произведение, которое ранее приписывали "Нидерландской школе", приобрел в 2014 году на аукционе в Германии арт-дилер Ян Сикс за 1,5 миллиона долларов. Эксперт заподозрил, что оно было написано самим Рембрандтом, когда увидел на нем автопортрет художника – фигуру, которая на холсте находится выше всех.
Специалисту потребовалось четыре года на исследования, чтобы найти подтверждение своей догадке. Сейчас авторство Рембрандта официально признано.
В экспозиции, посвященной раннему периоду творчества – с 1624 по 1634 годы – будут представлены 34 живописных произведения знаменитого голландца, 10 картин его современников и около 90 рисунков и гравюр.
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